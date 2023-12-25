МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Пока россияне думают, что поставить на праздничный новогодний стол, руководитель проектов управления по организации сделок на рынке капитала "Тинькофф Инвестиций" Антон Фокин рассказал РИА Новости рецепт успешного первичного размещения акций (IPO): как и с салатом оливье или селедкой под шубой, понадобятся качественные ингредиенты и тщательная подготовка. Набиуллина оценила потенциал IPO для развития рынка капитала

Первый ингредиент – это здоровый спрос и комфортная переподписка. "Для того чтобы сделать IPO, например, на 3 миллиарда рублей, необходимо собрать спрос как минимум на 9-12 миллиардов, чтобы обеспечить комфортный уровень переподписки книги заявок. Таким образом, инвесторы будут докупать на вторичном рынке, поддерживая котировку. Это важно учитывать, объявляя размер сделки", — описывает Фокин рецепт успешного IPO.

При этом желательно, чтобы в книге заявок участвовали не только розничные, но и рыночные институциональные инвесторы, которые в последнее время проявляют определенный интерес к некоторым сделкам, подчеркивает он.

Второй ингредиент — это оценка. "Любая компания может быть интересна инвесторам при определенном уровне оценки. Поэтому при определении ценового диапазона не стоит пренебрегать обратной связью от институциональных инвесторов и оценкой, по которой торгуются ближайшие аналоги на российском рынке. Если инвесторы увидят, что цена позволяет им заработать на IPO, спрос будет", — считает он.

Как и с праздничным столом, в случае с IPO понадобится тщательная подготовка. "Этот этап начинается за несколько месяцев до самой сделки. Крайне важно заранее определиться с банками-организаторами, которые будут помогать эмитенту сделать успешную IPO-сделку и, что не менее важно, обеспечить положительную динамику котировки на вторичном рынке", — добавил Фокин.

На российском рынке в 2023 году состоялось восемь IPO, при этом в процессе находится еще одна сделка — "Мосгорломбарда", которая должна завершиться в декабре. Большая часть состоявшихся размещений пришлась на вторую половину года.