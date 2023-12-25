2023-12-25T15:59:46+03:00
2023-12-25T15:59:46+03:00
2023-12-25T15:59:46+03:00
2023
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ЦБ зарегистрировал привилегированные и обыкновенные акции "Яндекса"
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Банк России зарегистрировал привилегированные акции двух типов — "А" и "Б", а также обыкновенные акции МКАО "Яндекс", говорится в сообщении регулятора. "Банк России 25.12.2023... ПРАЙМ, 25.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал привилегированные акции двух типов — "А" и "Б", а также обыкновенные акции МКАО "Яндекс", говорится в сообщении регулятора.
"Банк России 25.12.2023 принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций, привилегированных акций типа "А" и привилегированных акций типа "Б" международной компании акционерного общества "ЯНДЕКС" (Калининградская область)", — указывается в сообщении.
"Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 1-01-16777-A, 2-01-16777-A и 2-02-16777-A. Решение о государственной регистрации выпусков ценных бумаг международной компании вступает в силу с даты государственной регистрации международной компании", — добавляется там же.
Акции "Яндекса" на Московской бирже усилили рост стоимости и подскакивали в цене максимально почти на 7%, а к 15.49 мск дорожают на 5,74%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,03%.