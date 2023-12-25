МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Мосбиржа с 26 декабря ограничит коды расчетов по акциям "Норникеля" в связи с их дроблением, говорится в сообщении торговой площадки. ЦБ зарегистрировал привилегированные и обыкновенные акции "Яндекса"

"Об ограничении кодов расчетов по акциям обыкновенным ПАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN) с 26 декабря 2023 года. В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и в связи с предстоящим дроблением, при подаче заявок на заключение сделок с акциями обыкновенными ПАО "ГМК "Норильский никель" (торговый код — GMKN, ISIN — RU0007288411)…", — отмечается в сообщении.

"…с 26 декабря 2023 года по 03 апреля 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 03 апреля 2024 года (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB — 02 апреля 2024 года); с 04 апреля 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0; с 05 по 07 апреля 2024 года нет допустимых кодов расчетов; с 08 апреля 2024 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг", — уточняется там же.

Биржа обращает внимание, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по дроблению обыкновенных акций ПАО "ГМК "Норильский никель".