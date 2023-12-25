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2023-12-25T23:44:51+03:00
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2023
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Акции "Яндекса" подорожали на фоне новости о регистрации бумаг
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. Акции "Яндекса" подорожали почти на семь процентов на фоне новости о регистрации Центробанков обыкновенных и привилегированных акций, пишет "Ведомости" со ссылкой на данные... ПРАЙМ, 25.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" подорожали почти на семь процентов на фоне новости о регистрации Центробанков обыкновенных и привилегированных акций, пишет "Ведомости" со ссылкой на данные Московской биржи.
По данным Мосбиржи, акции "Яндекса" подорожали на 6,97% до максимума 2455,8 рубля.
Ранее ЦБ сообщил о регистрации обыкновенных и привилегированных классов "А" и "Б" для МКАО "Яндекс".
Ранее Reuters сообщил, что Yandex N.V. переносит завершение реструктуризации на начало 2024 года, в конце октября в копании заявили о получении разрешения на разделение бизнеса, правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила внутреннюю реструктуризацию.