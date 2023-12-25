МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" подорожали почти на семь процентов на фоне новости о регистрации Центробанков обыкновенных и привилегированных акций, пишет "Ведомости" со ссылкой на данные Московской биржи. СМИ сообщили о переносе реструктуризации "Яндекса"

По данным Мосбиржи, акции "Яндекса" подорожали на 6,97% до максимума 2455,8 рубля.

Ранее ЦБ сообщил о регистрации обыкновенных и привилегированных классов "А" и "Б" для МКАО "Яндекс".

Ранее Reuters сообщил, что Yandex N.V. переносит завершение реструктуризации на начало 2024 года, в конце октября в копании заявили о получении разрешения на разделение бизнеса, правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила внутреннюю реструктуризацию.