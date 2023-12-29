МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Группа "Газпром" консолидировала контрольный пакет акций АО "Газпром-Медиа Холдинг", сделка носит технический характер, сообщила компания. "Газпром" и Турция договорились о дорожной карте по газовому хабу

"Группа "Газпром" консолидировала контрольный пакет акций АО "Газпром-Медиа Холдинг", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Уточняется, что Газпромбанк остается миноритарным акционером холдинга.

"Сделка носит технический характер. Ее цель – обеспечение вертикально интегрированного управления медийными активами группы "Газпром", – добавляется в сообщении.

"Газпром-Медиа" – крупнейший медиахолдинг в России. Объединяет активы во всех медиасегментах: информационном вещании, телевидении, кино, производстве и дистрибуции контента, цифровых сервисах, радио, прессе и онлайн-изданиях, инфлюенс-маркетинге и продажах рекламы.