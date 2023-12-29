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Группа "Газпром" консолидировала пакет акций "Газпром-Медиа"
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Группа "Газпром" консолидировала контрольный пакет акций АО "Газпром-Медиа Холдинг", сделка носит технический характер, сообщила компания. "Группа "Газпром" консолидировала... ПРАЙМ, 29.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Группа "Газпром" консолидировала контрольный пакет акций АО "Газпром-Медиа Холдинг", сделка носит технический характер, сообщила компания.
"Группа "Газпром" консолидировала контрольный пакет акций АО "Газпром-Медиа Холдинг", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Уточняется, что Газпромбанк остается миноритарным акционером холдинга.
"Сделка носит технический характер. Ее цель – обеспечение вертикально интегрированного управления медийными активами группы "Газпром", – добавляется в сообщении.
"Газпром-Медиа" – крупнейший медиахолдинг в России. Объединяет активы во всех медиасегментах: информационном вещании, телевидении, кино, производстве и дистрибуции контента, цифровых сервисах, радио, прессе и онлайн-изданиях, инфлюенс-маркетинге и продажах рекламы.