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Росимущество получило в прямое распоряжение часть акций ТГК-2
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Росимущество в декабре получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2, сообщается в материалах компании. В частности, отмечается, что "Российская Федерация в лице Федерального... ПРАЙМ, 11.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Росимущество в декабре получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2, сообщается в материалах компании.
В частности, отмечается, что "Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)" получила в "прямое распоряжение"… Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 882 029 939 104 штуки / 59,8025 %", — отмечается в сообщении.
Основанием для перехода права собственности стало "решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 14.07.2023".