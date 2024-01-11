МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Росимущество в декабре получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2, сообщается в материалах компании. Росимущество и Минфин прорабатывают инвентаризацию госимущества

В частности, отмечается, что "Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)" получила в "прямое распоряжение"… Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 882 029 939 104 штуки / 59,8025 %", — отмечается в сообщении.

Основанием для перехода права собственности стало "решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 14.07.2023".