МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств женской гигиены "Хайдженик", сообщает служба. ФАС возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм"

"ФАС согласовала ходатайства АО "Невская Косметика" о приобретении: 100% голосующих акций АО "Хайдженик" и АО "Олтекс С.А."; 95,74468% в уставном капитале ООО "Мосмек Инвест", — говорится в сообщении.

По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

"Хайдженик" является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании такие бренды как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly.