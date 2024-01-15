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"Невская косметика" приобретет акции производителя "Хайдженик"
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств женской гигиены... ПРАЙМ, 15.01.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств женской гигиены "Хайдженик", сообщает служба.
"ФАС согласовала ходатайства АО "Невская Косметика" о приобретении: 100% голосующих акций АО "Хайдженик" и АО "Олтекс С.А."; 95,74468% в уставном капитале ООО "Мосмек Инвест", — говорится в сообщении.
По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.
"Хайдженик" является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании такие бренды как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly.