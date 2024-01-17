ЦБ: чистые покупки физлицами российских акций в декабре упали до 0,5 млрд рублей
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Чистые покупки (покупки минус продажи) физлицами российских акций упали в 30 раз к среднемесячной годовой величине и составили в декабре 0,5 миллиарда рублей, что негативно сказалось на динамике фондового рынка, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Однако их средняя доля в торгах в декабре снизилась относительно предыдущего месяца и составила 73% (в ноябре – 77%). В отличие от предыдущих месяцев 2023 года, их нетто-покупки составили всего 0,5 миллиарда рублей (для сравнения: среднемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев – 15,7 миллиарда). Отсутствие интереса физических лиц к акциям российских компаний также негативно повлияло на динамику фондового рынка", — говорится в обзоре.
При этом наибольшие покупки совершили некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств и в рамках доверительного управления (на 14,4 и 7,6 миллиарда рублей соответственно) и нефинансовые компании (на 9,8 миллиарда рублей).
Крупнейшими же продавцами акций отечественных компаний (на 22,2 миллиарда рублей), как и месяцем ранее (в том же объеме), были нерезиденты из дружественных стран. А системно значимые кредитные организации (СЗКО) уменьшили свои вложения в акции сосокупно на 14 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/Stocks/20240117/842823540.html