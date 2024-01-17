МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Чистые покупки (покупки минус продажи) физлицами российских акций упали в 30 раз к среднемесячной годовой величине и составили в декабре 0,5 миллиарда рублей, что негативно сказалось на динамике фондового рынка, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Акции Сбербанка войдут в новую базу расчета индекса Мосбиржи

"Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Однако их средняя доля в торгах в декабре снизилась относительно предыдущего месяца и составила 73% (в ноябре – 77%). В отличие от предыдущих месяцев 2023 года, их нетто-покупки составили всего 0,5 миллиарда рублей (для сравнения: среднемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев – 15,7 миллиарда). Отсутствие интереса физических лиц к акциям российских компаний также негативно повлияло на динамику фондового рынка", — говорится в обзоре.

При этом наибольшие покупки совершили некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств и в рамках доверительного управления (на 14,4 и 7,6 миллиарда рублей соответственно) и нефинансовые компании (на 9,8 миллиарда рублей).

Крупнейшими же продавцами акций отечественных компаний (на 22,2 миллиарда рублей), как и месяцем ранее (в том же объеме), были нерезиденты из дружественных стран. А системно значимые кредитные организации (СЗКО) уменьшили свои вложения в акции сосокупно на 14 миллиардов рублей.