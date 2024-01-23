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"Делимобиль" проведет IPO на Мосбирже
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Каршеринговый сервис "Делимобиль" намерен провести IPO на Московской бирже, основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании — до 10%... ПРАЙМ, 23.01.2024
акции, рынки, новости, россия, делимобиль, ipo
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Делимобиль" намерен провести IPO на Московской бирже, основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании — до 10% от текущего уставного капитала, говорится в сообщении компании.
"ПАО "Каршеринг Руссия", бренд "Делимобиль"…, крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение… обыкновенных акций компании… с листингом на Московской бирже", — говорится в сообщении.
"Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании — до 10% от текущего уставного капитала компании", — уточняется в релизе.
Сообщается, что листинг и начало торгов акциями ожидаются в конце января — первой половине февраля 2024 года. В компании отметили, что "Делимобиль" может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России.