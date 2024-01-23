МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Делимобиль" намерен провести IPO на Московской бирже, основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании — до 10% от текущего уставного капитала, говорится в сообщении компании. "Делимобиль" разместил дебютные биржевые облигации

"ПАО "Каршеринг Руссия", бренд "Делимобиль"…, крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение… обыкновенных акций компании… с листингом на Московской бирже", — говорится в сообщении.

"Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании — до 10% от текущего уставного капитала компании", — уточняется в релизе.

Сообщается, что листинг и начало торгов акциями ожидаются в конце января — первой половине февраля 2024 года. В компании отметили, что "Делимобиль" может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России.