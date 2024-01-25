МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla после закрытия основных торгов дешевеют на 6% после выхода финансовой отчетности компании, свидетельствуют данные торгов. Финансовые показатели не оправдали ожиданий рынков. Tesla с начала 2024 года потеряла 94 миллиарда долларов капитализации

После закрытия основных торгов акции Tesla дешевеют на 5,9% — до 195,5 доллара. По итогам торгов среды акции подешевели на 0,6% — до 207,83 доллара.

Скорректированная чистая прибыль компании на акцию в четвертом квартале сократилась до 0,71 доллара с 1,19 доллара годом ранее, прогноз составлял 0,73 доллара. Чистая прибыль при этом выросла до 2,27 доллара на акцию с 1,07 доллара годом ранее. Выручка за три отчетных месяца достигла 25,167 миллиарда долларов, поднявшись на 3% в годовом выражении. При этом рынки ожидали показатель на отметке 25,61 миллиарда. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, поднялась более чем вдвое — до 7,928 миллиарда долларов.

Компания отметила в отчетности, что росту выручки способствовало увеличение поставок и позитивный валютный эффект в 0,1 миллиарда долларов, в то время как сдерживающим фактором стало снижение средней цены продажи автомобиля (ASP). При этом Tesla ожидает, что в 2024 году рост продаж автомобилей может значительно замедлиться.

Суммарно в 2023 году прибыль на акцию составила 4,3 доллара после 3,62 доллара в 2022 году, скорректированная прибыль на акцию — 3,12 доллара против 4,07 годом ранее. Выручка поднялась на 19% в годовом выражении — до 96,773 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, также выросла по итогам года на 19% — до 14,997 миллиарда долларов.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.