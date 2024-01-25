МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Акции американской технологической корпорации IBM после закрытия основных торгов дорожают на 8,3% на фоне публикации сильной финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов. "Дочка" "Магнита" завершила приобретение акции у иностранных держателей

После закрытия основных торгов среды акции компании дорожают на 8,29%, до 188,4 доллара. По итогам торгов среды акции подорожали на 0,02%, до 173,97 доллара.

В четвертом квартале скорректированная разводненная прибыль компании на акцию составила 3,87 доллара при прогнозе в 3,77 доллара. Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,55 доллара с 2,96 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 4,1%, до 17,381 миллиарда долларов, прогноз составлял 17,23 миллиарда. Чистая прибыль за квартал выросла на 21,3% год к году, до 3,288 миллиарда долларов.

Компания также сообщила, что ожидает роста выручки в 2024 году на 4-6%, тогда как рынки ожидали прогноза роста на 3%.

В 2023 году разводненная прибыль на акцию составила 8,14 доллара с 1,8 доллара в 2022 году. Выручка поднялась при этом на 2,2%, до 61,86 миллиарда долларов, а чистая прибыль за год выросла в 4,6 раза, до 7,502 миллиарда долларов.

Корпорация IBM была основана в 1911 году. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.