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Китайский девелопер Evergrande приостановил торги акциями в Гонконге
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Один из крупнейших китайских девелоперов Evergrande в понедельник приостановил торги на Гонконгской фондовой бирже, следует из сообщения торговой площадки. Ранее в понедельник... ПРАЙМ, 29.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 29 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших китайских девелоперов Evergrande в понедельник приостановил торги на Гонконгской фондовой бирже, следует из сообщения торговой площадки.
Ранее в понедельник высший суд Гонконга удовлетворил ходатайство кредиторов о ликвидации Evergrande — одного из крупнейших китайских девелоперов с рекордной среди мировых застройщиков задолженностью.
"В связи с приостановкой торгов базовыми акциями торговля фьючерсами и опционами для China Evergrande Group (EVG) приостановлена до дальнейшего уведомления", — говорится на сайте биржи.
В 2021 году Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований оказалась на грани дефолта с долговыми обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия властей, направленные на сдерживание подъема китайского рынка жилья, привели компанию к кризису. Как сообщали СМИ, китайские кредиторы в течение нескольких месяцев подали на девелопера сотни исков за невыполнение долговых обязательств и хотели взыскать в общей сложности более 13 миллиардов долларов.