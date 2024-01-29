ПЕКИН, 29 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших китайских девелоперов Evergrande в понедельник приостановил торги на Гонконгской фондовой бирже, следует из сообщения торговой площадки. Гонконг вернулся в топ-5 покупателей российских алмазов, сообщили СМИ

Ранее в понедельник высший суд Гонконга удовлетворил ходатайство кредиторов о ликвидации Evergrande — одного из крупнейших китайских девелоперов с рекордной среди мировых застройщиков задолженностью.

"В связи с приостановкой торгов базовыми акциями торговля фьючерсами и опционами для China Evergrande Group (EVG) приостановлена до дальнейшего уведомления", — говорится на сайте биржи.

В 2021 году Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований оказалась на грани дефолта с долговыми обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия властей, направленные на сдерживание подъема китайского рынка жилья, привели компанию к кризису. Как сообщали СМИ, китайские кредиторы в течение нескольких месяцев подали на девелопера сотни исков за невыполнение долговых обязательств и хотели взыскать в общей сложности более 13 миллиардов долларов.