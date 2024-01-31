МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду растет на заявлениях представителя ЦБ РФ об обмене замороженных активов, а также на высоких ценах на нефть, остающихся выше 80 долларов за баррель Brent, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Минфин назвал число граждан, которые смогут вернуть замороженные активы

Индекс Мосбиржи к 16.37 мск рос на 0,57% — до 3214,4 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,6%, до 1129,31 пункта.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent снижается на 1,05% — до 81,63 доллара за баррель.

ФАКТОРЫ РОСТА

По мнению Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, оптимизм инвесторов на Мосбирже может быть связан с сегодняшним заявлением директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольги Шишлянниковой.

По ее словам, ЦБ на прошедших переговорах увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ. При этом Шишлянникова предупредила, что эта процедура не будет быстрой и может продлиться до 2025 года.

"Однако оптимизм инвесторов, на наш взгляд, связан с тем, что инвесторы понимают готовность российских властей и ЦБ РФ искать оптимальное для всех сторон решение проблемы. Так что текущий рост индекса Мосбиржи выглядит не как выход российского фондового рынка из затянувшегося "боковика", а скорее, как краткосрочный отскок в рамках того же самого бокового тренда", — комментирует Мильчакова.

"В среду… российский рынок показывает положительную динамику и торгуется на максимуме с конца ноября прошлого года. Поддержку отечественным акциям оказывают стабилизировавшиеся выше отметки 80 долларов за баррель мировые цены на нефть…", — отмечает в свою очередь Сергей Кауфман из ФГ "Финам".

"Кроме того, инвесторы сфокусированы на публикации операционных результатов со стороны ряда российских компаний и ждут начала сезона раскрытия годовых отчетностей по МСФО – уже в эту пятницу годовые отчеты планируют опубликовать "Северсталь" и "Самолет", — добавил он.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста капитализации – бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 5,07%, обыкновенные акции – на 1,66%), акции VK (+2,9%), префы "Башнефти" (+2,28%), акции "М.Видео" (+1,66%), бумаги "Татнефти" (префы растут на 1,69%, обыкновенные акции – на 1,73%), акции "Россетей" (+1,63%) и "Лукойла" (+1,62%).

"Вероятно, инвесторы ожидают возобновления дивидендных выплат по привилегированным акциям "Мечела" по итогам 2023 года. Поддержку акциям "Башнефти" также оказывают дивидендные ожидания по итогам года. При норме выплат 25% прибыли МСФО дивиденд на акцию нефтяника, по нашим оценкам, может составить 260-280 рублей на акцию", — отмечает Кауфман.

Сильнее всего снижаются к текущему моменту акции Polymetal (-3,59%), МКБ (-1,93%), ОСР (-1,86%), "Аэрофлота" (-1,41%), ДЭК (-1,3%), а также расписки "Эталона" (-1,26%) и акции "Русагро" (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон до вечернего решения ФРС по ставке, вероятно, будет оставаться нейтральным, на фоне чего ожидаем закрытия российского рынка на положительной территории и закрепления индекса Мосбиржи выше отметки 3200 пунктов", — говорит Кауфман.

В целом позитивный настрой на российском рынке сохраняется – этому способствует приближение дивидендного сезона, а также ожидания возвращения некоторых крупных компаний, прежде всего сталелитейных, к выплате дивидендов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"На этом фоне индекс Мосбиржи пробивает важное техническое сопротивление 3200 пунктов. Восходящее движение может продолжиться с промежуточной целью в области 3238–3257 пунктов. Для этого внешние и внутренние условия не должны существенно ухудшиться", — добавил он.