МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Акции онлайн-ритейлера Amazon после закрытия основных торгов в США дорожают на 6,8% после публикации сильной финотчетности, следует из данных торгов.

Рейхстаг, Берлин, Германия

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По состоянию на 7.57 мск акции компании дорожают после закрытия основных торгов на 6,84%, до 170,6 доллара. В четверг по итогам торгов бумаги выросли в цене на 2,88%, до 159,67 доллара.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Amazon подскочила почти в 40 раз, до 10,624 миллиарда долларов после 278 миллионов долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1 доллар после 0,03 доллара годом ранее, прогноз составлял 0,8 доллара. Выручка компании выросла на 13,9%, до 169,961 миллиарда долларов при прогнозе в 165,95 миллиарда.

Чистая прибыль Amazon по итогам 2023 года составила 30,425 миллиарда долларов после убытка в 2,722 миллиарда долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию за год составила 2,9 доллара после убытка в 0,27 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 11,8%, до 574,785 миллиарда долларов.

Компания также ожидает, что выручка по итогам первого квартала 2024 года вырастет на 8-13% в годовом выражении, до 138-143,5 миллиарда долларов (рынки ожидали прогноза в 142,13 миллиарда), а операционная прибыль составит 8-12 миллиардов долларов.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. Штат компании на конец 2023 года составляет 1,525 миллиона сотрудников.