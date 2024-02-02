МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Китайские акции продолжили падение в пятницу. Индекс Shanghai Composite показал худший за пять лет результат по итогам недели на фоне панических продаж и принудительной ликвидации некоторых сделок.

Индекс голубых фишек CSI300 закрылся со снижением на 1,2%, обновив минимум с января 2019 года. Меры поддержки, принятые властями, не смогли подбодрить инвесторов в китайскую экономику.

Shanghai Composite закрылся со сонижением на 1,5%. По итогам недели индекс упал на 6,2%, что является худшим результатом с октября 2018 года.

Главный экономист First Seafront Fund Management Ян Делонг отмечает ускорение понижательного тренда на рынке.

"Признаки принудительной ликвидации деривативов 'снежный ком' и маржинальной торговли также ускорили падение, породив панику среди некоторых инвесторов", — говорит он.

Поддерживаемые государством инвесторы, судя по всему, пытались остановить обвал рынка. Несколько биржевых фондов, которые нередко используются государственным фондом Central Huijin, активно покупались в заключительные часы торгов.

Деннис Янг, профессор делового администрирования в Школе бизнеса Дардена Университета Вирджинии, говорит, что пользующимся господдержкой фондам не удастся вернуть доверие инвесторов — ни в самом Китае, ни в других странах.

"Краткосрочного решения вряд ли будет достаточно, чтобы восстановить доверие глобальных инвесторов в долгосрочной перспективе, — говорит Янг. — Для этого необходимо решение фундаментальных проблем китайской экономики".

Акции компаний здравоохранения, информационных технологий, производителей электроники и возобновляемых источников энергии снизились более чем на 3%.

"С прошлой недели, после временного воодушевления на ожиданиях возможного изменения курса государственного стимулирования, в настроениях инвесторов наблюдается стагнация", — отмечается в аналитической записке Morgan Stanley. Здесь не ожидают существенного изменения настроя рынка в краткосрочной перспективе, отмечая, что экономические данные не производят большого впечатления, тогда как в циклах денежно-кредитной и бюджетной политики перед праздниками будет затишье.

Гонконгский общий индекс Hang Seng снизился на 0,2%, а Hang Seng China Enterprises Index — на 0,1%.

Акции разработчика лекарственных средств WuXi AppTec упали на 21%. Компания была упомянута в американском законопроекте, ограничивающем доступ к генетическим материалам американцев на фоне растущей геополитической напряженности.

Оператор социальных сетей и игровых порталов Tencent Holdings продолжал демонстрировать рост. Акции компании закрылись с повышением на 2,9% после того, как Китай одобрил выдачу лицензий на 32 онлайновых игр в 2024 году, в числе которых оказались две игры Tencent.

"Для дальнейшей стабилизации рынка и укрепления доверия инвесторов, власти должны проводить более четко обозначенную политику, выделяя ключевые направления роста и приоритетные направления для капиталовложений в 2024 году", — говорит глава международного направления KraneShares Сяолинь Чэнь.