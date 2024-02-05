МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Делимобиль" увеличивает размер первично размещаемых на бирже (IPO) акций до 4,2 миллиарда рублей из-за повышенного спроса со стороны инвесторов, говорится в сообщении компании. Мосбиржа ожидает роста числа IPO и SPO в 2024 году

"Делимобиль" фиксирует высокий интерес в ходе сбора заявок в рамках IPO со стороны широкого круга институциональных инвесторов. В условиях повышенного спроса компания приняла решение об увеличении размера предложения до 4,2 миллиарда рублей, включая акции, составляющие объём возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения", — говорится в сообщении.