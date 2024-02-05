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"Делимобиль" увеличил размер IPO
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Каршеринговый сервис "Делимобиль" увеличивает размер первично размещаемых на бирже (IPO) акций до 4,2 миллиарда рублей из-за повышенного спроса со стороны инвесторов, говорится в... ПРАЙМ, 05.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Делимобиль" увеличивает размер первично размещаемых на бирже (IPO) акций до 4,2 миллиарда рублей из-за повышенного спроса со стороны инвесторов, говорится в сообщении компании.
"Делимобиль" фиксирует высокий интерес в ходе сбора заявок в рамках IPO со стороны широкого круга институциональных инвесторов. В условиях повышенного спроса компания приняла решение об увеличении размера предложения до 4,2 миллиарда рублей, включая акции, составляющие объём возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения", — говорится в сообщении.