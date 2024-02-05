МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Акции нидерландской Yandex N.V, которая сейчас продает свой основной бизнес в лице "Яндекса", на Московской бирже обвалились в цене на старте торгов на 9,3% на корпоративных новостях, к текущему моменту теряют 5%, следует из динамики торгов. Мосбиржа планирует сделку с внешним оператором информсистемы ЦФА

К 10.54 мск акции Yandex N.V теряют 5,12%, опускаясь до 3001 рубля, на старте торгов в моменте падали на 9,3%, до 2870 рублей. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,06%.

Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов и после закрытия сделки проведет делистинг с Мосбиржи. А на Московскую биржу будут выведены акции новой головной компании "Яндекса" — МКАО "Яндекс".

Сделка по продаже основного бизнеса "Яндекса" пройдет в два этапа: первый, как ожидается, завершится в первом полугодии 2024 года, второй — через семь недель после первого, после чего Yandex N.V. уйдет с Мосбиржи. Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V., которые как раз и торгуются сейчас на Мосбирже.

Нидерландская компания отмечает, что покупатель или уже владеет, или только приобретет акции для оплаты сделки. После завершения сделки количество акций Yandex N.V. в обращении будет уменьшено на объем полученных в качестве компенсации. Yandex N.V. также заявила, что планирует направить значительную часть выручки от продажи "Яндекса" своим акционерам посредством обратного выкупа акций.