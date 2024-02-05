МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в понедельник немного снизились. Рынки оказались под разнонаправленным давлением: трейдеры учитывали вышедший в пятницу отчет по занятости в США, который исключил вероятность скорого понижения процентных ставок ФРС, а также геополитическую напряженность и волатильные торги в Китае.

После роста на информации об очередных ударах США по поддерживаемым Ираном вооруженным группам в Ираке, Сирии и Йемене цены на нефть опять начали снижаться, так как данные по предложению перевесили опасения, связанные с событиями на Ближнем Востоке.

Индекс мировых рынков MSCI снизился на 0,1%. Индексы бирж Германии и Франции снизились на 0,1% и 0,2% соответственно, а британский индекс голубых фишек FTSE вырос на 0,25%, благодаря чему общеевропейский индекс остался без изменений.

"Процентные ставки достигли пика, и это в целом воспринимается как положительный момент, а прибыль компаний держится на хорошем уровне", — сказал директор AJ Bell по инвестициям Расс Моулд, добавив, что настоящие проблемы наблюдаются скорее у компаний с небольшой капитализацией.

Обычно это является сигналом о замедлении роста экономики, но, по словам Моулда, причина может быть в более сложной ситуации для акций этих компаний, обремененных проблемами с ликвидностью, имеющих менее совершенные системы управления денежными потоками, реже анализируемых и чувствительных к перспективам процентных ставок.

"Определенно, за этим трендом надо следить", — сказал он.

Акции компаний с малой капитализацией в Азии в понедельник упали на фоне недостаточного, по мнению инвесторов, стимулирования китайской экономики.

Отражающий их динамику индекс S&P China CSI 1000 упал более чем на 6% и закрылся на минимуме за три года.

Регулятор фондового рынка Китая в воскресенье обещал предотвращать ненормальные колебания рынка, но не объявил о конкретных мерах.

"Необходимо больше информации", — сказал аналитик ING Роб Карнелл, предположив, что меры будут приняты незначительные.

Китайский индекс "голубых фишек" в понедельник закрылся с ростом на 0,7%. В течение сессии он опускался на 2%, а на прошлой неделе падал до пятилетнего минимума. Гонконгский индекс Hang Seng закончил сессию снижением примерно на 0,2%

Работающие при поддержке государства инвесторы, которых называют "национальной командой", в последние недели поддерживали рынок, покупая "голубые фишки", но пока не смогли остановить его снижение.

Внимание инвесторов сосредоточено на сроке первого понижения ставок ФРС. Вышедшие за последнее время сильные экономические данные и заявления представителей центрального банка заставили участников рынка умерить ожидания относительно смягчения условий финансирования.

Сейчас рынки учитывают в котировках 80%-ную вероятность того, что в марте ФРС оставит ставки без изменений, а в начале года они оценивали такую вероятность в 32%, показывает индикатор FedWatch. Общий размер понижения ключевой ставки они теперь оценивают в 120 базисных пунктов против около 144 б. п. на прошлой неделе.

Вышедшие в пятницу данные показали, что в январе рост занятости в США ускорился, а зарплаты росли самым быстрым темпом почти за два года. Этот отчет указал на сохраняющуюся силу рынка труда, что позволяет ФРС не спешить с понижением процентных ставок.

"Думаю, ФРС обеспокоена связью между продолжающимся ростом зарплат и будущей инфляцией, — сказал аналитик Legal and General Investment Management Бен Беннетт. — Базовая экономическая активность тоже остается сильной, поэтому, наверное, ФРС займет выжидательную позицию".

В воскресенье программа CBS "60 минут" показала интервью с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, в котором он сказал, что сильный рост американской экономики позволяет центральному банку не спешить с определением срока начала понижения процентных ставок и получить больше доказательств дальнейшего замедления инфляции.

После выхода данных по занятости доходность американских гособлигаций повышается. Так, доходность 10-летних гособлигаций США достигла примерно 4,09%.

Индекс доллара достиг нового максимума за 12 недель на уровне 104,29.

Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 41 цент до 71,87 доллара за баррель, а баррель сорта Brent подешевел на 31 цент до 77,02 доллара. Чрезмерное предложение и вялый спрос затмили новости об обострении геополитической напряженности на Ближнем Востоке.