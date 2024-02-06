МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цена одной акции каршерингового сервиса "Делимобиль" в рамках первичного размещения (IPO) составила 265 рублей, по итогам размещения рыночная капитализация компании составит 46,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении сервиса. "Делимобиль" увеличил размер IPO

"Цена одной акции в IPO составила 265 рублей. Спрос розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, что позволило закрыть сделку по верхней границе объявленного ценового диапазона. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну", — говорится в сообщении компании.

"По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 миллиардов рублей", — уточняется там же.