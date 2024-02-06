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"Делимобиль" назвал цену акций в рамках IPO
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Цена одной акции каршерингового сервиса "Делимобиль" в рамках первичного размещения (IPO) составила 265 рублей, по итогам размещения рыночная капитализация компании составит 46,6... ПРАЙМ, 06.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цена одной акции каршерингового сервиса "Делимобиль" в рамках первичного размещения (IPO) составила 265 рублей, по итогам размещения рыночная капитализация компании составит 46,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении сервиса.
"Цена одной акции в IPO составила 265 рублей. Спрос розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, что позволило закрыть сделку по верхней границе объявленного ценового диапазона. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну", — говорится в сообщении компании.
"По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 миллиардов рублей", — уточняется там же.