МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. МКАО "Яндекс" выделит 5,4 миллиона своих акций для обмена принадлежащих сотрудникам опционов на акции голландской Yandex N.V. из расчета 1 к 1, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. В "Яндексе" раскрыли детали "золотых акций" компании

В понедельник "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс".

"Сотрудникам "Яндекса" будет предложена возможность обменять завестившиеся опционы (опционы, срок исполнения по которым (срок вестинга) уже наступил — прим. ред.) на ценные бумаги МКАО "Яндекс". Обмен будет произведен 1 к 1. На эти цели будет выделено 5,4 миллиона акций. Сотрудники голландского холдинга Yandex N.V. останутся с опционами N.V. Мы ожидаем, что торги акциями МКАО "Яндекс" на Московской бирже начнутся в первой половине этого года", — сказали в пресс-службе.

Как следует из материалов, опубликованных Yandex N.V. для инвесторов, международное подразделение проведет делистинг своих акций с Московской биржи, но при этом будет стремиться сохранить возможность листинга на американской бирже Nasdaq.

"Мы ожидаем, что холдинговая компания, в которую будут переданы российские подразделения "Яндекса", получит листинг своих ценных бумаг на Московской бирже после завершения первого этапа сделки", — отметили в Yandex N.V. "Яндекс" увеличил награду за найденные уязвимости в умных устройствах

Сделка пройдет в два этапа: первый, как ожидается, завершится в первом полугодии 2024 года, второй — через семь недель после первого. На первом этапе сделки ЗПИФ получает пакет в 68%, оплачивая его юанями в эквиваленте 230 миллиардов рублей и акциями Yandex N.V. класса А, на втором — оставшийся пакет с оплатой также деньгами и акциями нидерландской компании.

Акционеры Yandex N.V. обсудят сделку 7 марта.

Участниками ЗПИФ "Консорциум.Первый" являются: специально созданное ООО "ФМП", принадлежащее менеджерам "Яндекса", с долей 35%, "Инфинити менеджмент" (структура основателя венчурного фонда LETA Capital, владельца My.Games Александра Чачавы) — 25%, фонд "Аргонавт" (структура "Лукойла") — 15%, "Айти. Развитие" (структура главы депозитария "Инфинитум" Павла Прасса) — 15% и "Меридиан-сервис" (структура предпринимателя Александра Рязанова) — 10%.