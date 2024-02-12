МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Торги на фондовых рынках США в понедельник проходят вяло. Инвесторы на этой неделе ждут ряда данных, в том числе два инфляционных отчета, которые могут пролить свет на динамику понижения ставок ФРС.

Между тем рыночная капитализация Nvidia сегодня в ходе торгов превысила капитализацию Amazon.com. Эйфория вокруг технологий искусственного интеллекта продвинула производителя чипов на четвертое место по рыночной стоимости в США. Акции Nvidia подорожали на 0,5%, бумаги Amazon — на 0,1%.

Во многом ралли на Уолл-стрит в последнее время обеспечили акции крупных корпораций, связанных с искусственным интеллектом, а также поддержка со стороны ожиданий понижения процентных ставок и оптимистичных прогнозов, сделанных компаниями.

За четырехмесячное ралли на Уолл-стрит было достигнуто несколько важных отметок, и в том числе в пятницу индекс S&P 500 впервые закрылся выше 5000 пунктов, а Nasdaq непродолжительное время находился выше 16 000 пунктов, приблизившись к историческому максимуму, впервые достигнутому в ноябре 2021 года.

"Рынок достиг высоких уровней, и важный вопрос сейчас состоит в том, как долго он сможет продолжить повышаться без новых серьезных катализаторов, — отмечает Питер Кардилло, старший рыночный экономист Spartan Capital Securities. — Мы начнем переключать внимание на макроэкономические новости. Индекс CPI может задать тон для дальнейшего ралли рынка".

Индекс потребительских цен (CPI) в США, который выйдет во вторник, подскажет трейдерам потенциальный график смягчения политики ФРС в этом году.

Также на этой неделе выйдут отчеты по индексу цен производителей (PPI), промышленному производству, розничным продажам и рынку жилья за январь и предварительный февральский индекс настроений потребителей по версии Мичиганского университета.

Поскольку выходит все больше данных, указывающих на устойчивость экономики, представители центробанков фактически смогли изменить ожидания инвесторов относительно скорого снижения ставок. Индикатор FedWatch показывает, что они учитывают в котировках понижение ключевой ставки ФРС в мае на 25 базисных пунктов с вероятностью 61% против более 95% в начале года.

На сегодня запланированы выступления президента Федерального резервного банка Ричмонда Томаса Баркина и его коллеги из Миннеаполиса Нила Кашкари. Инвесторы будут анализировать их комментарии на предмет намеков на сроки снижения ставок.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 21,04 пункта, или 0,05%, до 38 692,73 пункта, S&P 500 набрал 1,20 пункта, или 0,02%, до 5027,81 пункта, а Nasdaq Composite повысился на 5,72 пункта, или 0,04%, до 15 996,38 пункта.

Акции Diamondback Energy выросли на 7%, благодаря чему нефтегазовый сектор возглавил подъем в S&P 500, добавив 0,8%. Компания объявила о сделке по приобретению Endeavor Energy Partners, крупнейшей частной нефтегазовой фирмы среди работающих в Пермском бассейне, за 26 млрд долларов.

Бумаги Citigroup подешевели на 0,8%. Как сообщило Reuters, американские регуляторы призвали банк немедленно изменить способ оценки риска неисполнения обязательств торговых партнеров. Кроме того, собственные аудиторы Citigroup пришли к выводу, что план улучшения внутреннего надзора банка недостаточно эффективен.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 3,18 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,36 к 1.

В S&P зафиксировано 25 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а в составе Nasdaq — 93 максимума и 13 минимумов.