2024-02-13T08:36:35+03:00
2024-02-13T08:36:35+03:00
2024-02-13T08:36:35+03:00
2024
https://1prime.ru/Stocks/20240213/843052030.html
"Диасофт" установил цену размещения акций в рамках IPO
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" установил цену размещения акций в рамках первичного размещения (IPO) в размере... ПРАЙМ, 13.02.2024
акции, рынки, бизнес, новости, россия, акции диасофт, ipo
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/64/841356486.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/64/841356486.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/64/841356485.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/64/841356485.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/64/841356473.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/64/841356473.jpg
https://1prime.ru/business/20240208/843017435.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" установил цену размещения акций в рамках первичного размещения (IPO) в размере 4,5 тысячи рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.
"Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за одну акцию", — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что датой начала размещения ценных бумаг признается 13 февраля, датой окончания размещения — 26 февраля или дата размещения последней акции.