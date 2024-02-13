МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" установил цену размещения акций в рамках первичного размещения (IPO) в размере 4,5 тысячи рублей за бумагу, говорится в сообщении компании. В "Яндексе" раскрыли детали "золотых акций" компании

"Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за одну акцию", — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что датой начала размещения ценных бумаг признается 13 февраля, датой окончания размещения — 26 февраля или дата размещения последней акции.