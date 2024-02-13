МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует вывести одну из своих "дочек" на IPO в 2024 году, рассказал журналистам глава компании Михаил Осеевский. "Яндекс" выделит акции на обмен опционов Yandex N.V. для своих сотрудников

"У нас есть планы одну из компаний вывести на IPO в этом году", — сказал Осеевский в кулуарах Форума цифровой трансформации. Он не уточнил, о какой именно компании и пакете акций идет речь — "Мы просто хотим протестировать аппетит инвесторов".

О планах привлечь стратегических партнеров и публичный капитал в отдельные бизнесы через механизм IPO "Ростелеком" указывал в стратегии развития компании до 2025 года.

В 2021 году руководство компании представило одобренную советом директоров обновленную стратегию развития "Ростелекома" до 2025 года. Предполагалось, что в рамках стратегии "Ростелеком" увеличит выручку более чем до 700 миллиардов рублей в 2025 году, а чистую прибыль — вдвое. Также предполагалось, что доля в выручке от кластеров и новых цифровых продуктов составит 25%. Показатель рентабельности OIBDA за пять лет планировалось улучшить более чем до 40% за счет повышения внутренней эффективности и сдерживания роста операционных затрат.