2024-02-13T17:56:00+03:00
2024-02-13T19:22:47+03:00
2024-02-13T17:56:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Stocks/20240213/843059333.html
Глава "Ростелекома" хочет вывести одну из своих "дочек" на IPO в 2024 году
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Ростелеком" планирует вывести одну из своих "дочек" на IPO в 2024 году, рассказал журналистам глава компании Михаил Осеевский. "У нас есть планы одну из компаний вывести на IPO в... ПРАЙМ, 13.02.2024
акции, рынки, новости, россия, ipo, ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/19/832351985.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/19/832351985.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/19/832351982.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/19/832351982.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/19/832351979.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/19/832351979.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20240208/843020883.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует вывести одну из своих "дочек" на IPO в 2024 году, рассказал журналистам глава компании Михаил Осеевский.
"У нас есть планы одну из компаний вывести на IPO в этом году", — сказал Осеевский в кулуарах Форума цифровой трансформации. Он не уточнил, о какой именно компании и пакете акций идет речь — "Мы просто хотим протестировать аппетит инвесторов".
О планах привлечь стратегических партнеров и публичный капитал в отдельные бизнесы через механизм IPO "Ростелеком" указывал в стратегии развития компании до 2025 года.
В 2021 году руководство компании представило одобренную советом директоров обновленную стратегию развития "Ростелекома" до 2025 года. Предполагалось, что в рамках стратегии "Ростелеком" увеличит выручку более чем до 700 миллиардов рублей в 2025 году, а чистую прибыль — вдвое. Также предполагалось, что доля в выручке от кластеров и новых цифровых продуктов составит 25%. Показатель рентабельности OIBDA за пять лет планировалось улучшить более чем до 40% за счет повышения внутренней эффективности и сдерживания роста операционных затрат.