МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский считает, что компания выплатит дивиденды по итогам 2023 года. Глава "Ростелекома" хочет вывести одну из своих "дочек" на IPO в 2024 году

"Дивиденды будут", — ответил он на вопрос журналистов о выплате дивидендов по итогам 2023 года в кулуарах Форума цифровой трансформации. При этом, по словам главы компании, о размере выплат пока говорить преждевременно.

Осеевский отметил, что компания опубликует финансовые результаты за прошлый год до конца февраля.

По результатам 2022 года акционеры "Ростелекома" одобрили выплату дивидендов в размере 5,45 рубля на акцию, общая сумма выплат составила 19 миллиардов рублей, сообщала компания. Размер дивиденда на акцию за 2022 год был на 19,4% больше, чем годом ранее (4,56 рубля на акцию). Всего по итогам 2021 года на выплаты дивидендов было направлено 15,9 миллиарда рублей.

Компания разрабатывает новую стратегию, в которой будет учтено и изменение дивидендной политики. Это связано не только с изменением ситуации, но и с тем, что предыдущие цели компании будут выполнены раньше намеченного срока. В ноябре 2023 года первый вице-президент – финансовый директор компании Сергей Анохин рассказал, что компания планирует представить новую стратегию компании во втором квартале 2024 года.