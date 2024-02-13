2024-02-13T19:21:45+03:00
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Глава "Ростелекома" ожидает выплаты дивидендов по итогам 2023 года
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Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский считает, что компания выплатит дивиденды по итогам 2023 года. "Дивиденды будут", — ответил он на вопрос журналистов о выплате дивидендов по... ПРАЙМ, 13.02.2024
акции, рынки, новости, россия, ростелеком, дивиденды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский считает, что компания выплатит дивиденды по итогам 2023 года.
"Дивиденды будут", — ответил он на вопрос журналистов о выплате дивидендов по итогам 2023 года в кулуарах Форума цифровой трансформации. При этом, по словам главы компании, о размере выплат пока говорить преждевременно.
Осеевский отметил, что компания опубликует финансовые результаты за прошлый год до конца февраля.
По результатам 2022 года акционеры "Ростелекома" одобрили выплату дивидендов в размере 5,45 рубля на акцию, общая сумма выплат составила 19 миллиардов рублей, сообщала компания. Размер дивиденда на акцию за 2022 год был на 19,4% больше, чем годом ранее (4,56 рубля на акцию). Всего по итогам 2021 года на выплаты дивидендов было направлено 15,9 миллиарда рублей.
Компания разрабатывает новую стратегию, в которой будет учтено и изменение дивидендной политики. Это связано не только с изменением ситуации, но и с тем, что предыдущие цели компании будут выполнены раньше намеченного срока. В ноябре 2023 года первый вице-президент – финансовый директор компании Сергей Анохин рассказал, что компания планирует представить новую стратегию компании во втором квартале 2024 года.