МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Операции по дроблению акций "Транснефти" проведены 19 февраля, сообщила компания. ВТБ пересмотрел свой убыток за 2022 год в сторону ухудшения

"19.02.2024 на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО "Транснефть" — АО "НРК-Р.О.С.Т.", проведены операции по дроблению акций, в результате которых одна акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 рубля (1 копейка) каждая", — говорится в сообщении.