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Операции по дроблению акций "Транснефти" провели 19 февраля
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Операции по дроблению акций "Транснефти" проведены 19 февраля, сообщила компания. "19.02.2024 на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций... ПРАЙМ, 20.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Операции по дроблению акций "Транснефти" проведены 19 февраля, сообщила компания.
"19.02.2024 на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО "Транснефть" — АО "НРК-Р.О.С.Т.", проведены операции по дроблению акций, в результате которых одна акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 рубля (1 копейка) каждая", — говорится в сообщении.