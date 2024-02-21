МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 22 февраля вводит запрет на короткие продажи расписок на акции Qiwi и облигаций компании "Киви Финанс", говорится в сообщении торговой площадки. ЦБ оценил возможности банка QIWI для возврата денег с кошельков

"Решением НКО НКЦ (АО) с 22 февраля 2024 г. на Фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры: Депозитарные расписки на акции QIWI PLC, КИВИ Финанс, 001Р-02. Признаки Запрета коротких продаж: Нет. Значение признака Запрета коротких продаж с 22 февраля 2024 года: Да", — указывается в сообщении биржи.