МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. В "Газпроме" засомневались в эффективности зеленой энергетики. По словам первого зампреда корпорации Олега Аксютина, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) уступают в надежности традиционным нефти и газу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью корпоративному журналу "Газпром". Эксперт: Переход на возобновляемые источники энергии займет десятки лет

Аксюта уточнил, что ВИЭ очень сильно зависят от быстро меняющихся погодных условий. Кроме того, для широкого потребления энергии из ВИЭ необходимо создавать инфраструктуры накопления и хранения энергии или дополнительных генерирующих мощностей в качестве резерва, если выработка вдруг прервется. "Затраты на это весьма существенны. Оценка экономической эффективности ВИЭ становится существенно ниже", — отметил он.

Ранее стало известно, что российские власти сэкономят на программе поддержки зеленой генерации энергии в период с 2025 по 2035 год. Ее финансирование урежут на 22%, с 400 миллиардов рублей до 313 миллиардов. Поводом для него стало желание правительства сдержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции, чтобы не навредить национальной экономике.

Развитие возобновляемой энергетики входит в одну из ключевых задач начавшегося на Западе "зеленого разворота". Способом борьбы с грязной выработкой станут специальные пошлины, которыми будут облагать товары, произведенные с использованием такой энергии.