МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Производство электроэнергии от возобновляемых источников в мире вырастет более чем на 8% в 2021 году, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете. Строительство в России уникального атомного энергоблока начнется осенью

Отмечается, что спрос на возобновляемые источники энергии вырос в 2020 году на 3%, и должен увеличиться в 2021 году во всех ключевых сферах – электроэнергетике, отоплении, промышленности и в транспортном секторе.

"Лидирует электроэнергетический сектор: спрос на возобновляемые источники энергии в нем вырастет более чем на 8%, и достигнет 8 300 террават в час, это самый большой годовой прирост в истории в абсолютном выражении", — говорится в докладе.

“Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии вырастет более чем на 8% в 2021 году”, — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что рост производства электроэнергии произойдет в основном за счет солнечной энергии и энергии ветра. Согласно прогнозам МЭА, производство электроэнергии за счет ветра в 2021 году вырастет примерно на 17% по сравнению с 2020 годом, а за счет солнечных батарей — почти на 18%.