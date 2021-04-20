2021-04-20T10:31:00+03:00
2021-04-20T10:31:54+03:00
2021-04-20T10:31:00+03:00
2021
https://1prime.ru/alternative/20210420/833499388.html
МЭА прогнозирует рост мирового производства "чистой" энергии
Альтернативная энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Производство электроэнергии от возобновляемых источников в мире вырастет более чем на 8% в 2021 году, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете... ПРАЙМ, 20.04.2021
энергетика, виэ, мэа, новости, альтернативная энергетика, энергетика
https://1prime.ru/images/83340/76/833407689.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83340/76/833407689.jpg
https://1prime.ru/images/83340/76/833407688.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83340/76/833407688.jpg
https://1prime.ru/images/83340/76/833407687.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83340/76/833407687.jpg
https://1prime.ru/energy/20210419/833492520.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Производство электроэнергии от возобновляемых источников в мире вырастет более чем на 8% в 2021 году, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.
Отмечается, что спрос на возобновляемые источники энергии вырос в 2020 году на 3%, и должен увеличиться в 2021 году во всех ключевых сферах – электроэнергетике, отоплении, промышленности и в транспортном секторе.
"Лидирует электроэнергетический сектор: спрос на возобновляемые источники энергии в нем вырастет более чем на 8%, и достигнет 8 300 террават в час, это самый большой годовой прирост в истории в абсолютном выражении", — говорится в докладе.
“Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии вырастет более чем на 8% в 2021 году”, — говорится в заявлении организации.
Отмечается, что рост производства электроэнергии произойдет в основном за счет солнечной энергии и энергии ветра. Согласно прогнозам МЭА, производство электроэнергии за счет ветра в 2021 году вырастет примерно на 17% по сравнению с 2020 годом, а за счет солнечных батарей — почти на 18%.