ТАШКЕНТ, 10 мая — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Proparco ("дочка" Французского агентства развития) предоставили французской Total Eren пакет финансирования в 87,4 миллиона евро на строительство солнечной электростанции в Самарканде, сообщает в понедельник пресс-служба представительства ЕБРР в Узбекистане.

"ЕБРР, ЕИБ и Proparco утвердили пакет финансирования в размере 87,4 миллиона евро на строительство солнечной электростанции Total Eren в Узбекистане", — говорится в релизе ЕБРР.

ЕИБ предоставит 43,7 миллиона евро, ЕБРР и Proparco – по 21,8 миллиона евро. Пакет финансирования будет предоставлен проектной компании Tutly Solar llc, которая полностью принадлежит Total Eren, уточняется в сообщении.

В сентябре 2019 года Total Eren и АО "Национальные электрические сети Узбекистана" подписали соглашение о строительстве фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Проект оценивался в 150 миллионов евро. Ожидается, что гелиостанция будет запущена в октябре этого года. Эксперты спрогнозировали новое повышение ключевой ставки в России

Проект реализуется в рамках программы правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны, в частности, за счет строительства солнечной генерации мощностью до 5 ГВт к 2030 году.

В структуре топливно-энергетических ресурсов Узбекистана более 90% занимают нефть и газ. В то же время потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, — порядка 50,973 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.