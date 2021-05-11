МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ускорилось в 2020 году, на их долю будет приходиться 90% от общего увеличения мировых энергомощностей в 2021-2022 годах, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты оценили потенциал развития "чистой" энергетики в России

В своем докладе агентство отмечает, что несмотря на вызванные пандемией коронавируса проблемы в цепочке поставок и задержки строительств, вводы новых мощностей на базе ВИЭ в 2020 году увеличились более чем на 45% по сравнению с 2019 годом — почти до 280 ГВт, что стало рекордным приростом с 1999 года.

"Ожидается, что выдающийся уровень прироста мощностей возобновляемых источников энергии будет сохранен: 270 ГВт будут введены в эксплуатацию в 2021 году и 280 ГВт в 2022 году. Это превышает рекордный уровень ежегодного прироста мощностей в 2017-2019 годах более чем на 50%, ожидается, что на возобновляемые источники энергии будет приходиться 90% от общего мирового увеличения мощности как в 2021, так и в 2022 году", — считает МЭА.

Агентство прогнозирует, что ежегодное увеличение мощностей ветряных электростанций в мире в 2021-2022 годах составит 80 ГВт, что на 35% больше, чем в 2019 году, несмотря на то, что в Китае темп ежегодного прироста ветровых мощностей снизится в 2021-2022 годах после скачка в 2020 году. Россия вложит 360 миллиардов рублей на развитие ВИЭ до 2035 года

Однако, МЭА добавляет, что прирост мощностей солнечной энергетики частично компенсирует меньшее количество вводов ветряных мощностей. "Мы ожидаем, что ежегодный рост мощностей солнечных фотоэлектрических систем достигнет 145 ГВт в 2021 году и 162 ГВт в 2022 году, что побьет все рекорды и достигнет порядка 55% всего прироста возобновляемой энергетики в этом и следующем году", — говорится в докладе.

Говоря о гидроэнергетике, агентство добавляет, что ускорение роста до 2022 года обусловлено вводом в эксплуатацию проектов в Китае. При этом рост мощностей других возобновляемых источников энергии, в частности биоэнергетики, останется стабильным и составит 3% от общего количества добавленных новых возобновляемых мощностей.