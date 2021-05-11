МЭА прогнозирует активный прирост мощностей в "зеленой" энергетике
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ускорилось в 2020 году, на их долю будет приходиться 90% от общего увеличения мировых энергомощностей в 2021-2022 годах, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
В своем докладе агентство отмечает, что несмотря на вызванные пандемией коронавируса проблемы в цепочке поставок и задержки строительств, вводы новых мощностей на базе ВИЭ в 2020 году увеличились более чем на 45% по сравнению с 2019 годом — почти до 280 ГВт, что стало рекордным приростом с 1999 года.
"Ожидается, что выдающийся уровень прироста мощностей возобновляемых источников энергии будет сохранен: 270 ГВт будут введены в эксплуатацию в 2021 году и 280 ГВт в 2022 году. Это превышает рекордный уровень ежегодного прироста мощностей в 2017-2019 годах более чем на 50%, ожидается, что на возобновляемые источники энергии будет приходиться 90% от общего мирового увеличения мощности как в 2021, так и в 2022 году", — считает МЭА.
Агентство прогнозирует, что ежегодное увеличение мощностей ветряных электростанций в мире в 2021-2022 годах составит 80 ГВт, что на 35% больше, чем в 2019 году, несмотря на то, что в Китае темп ежегодного прироста ветровых мощностей снизится в 2021-2022 годах после скачка в 2020 году.
Однако, МЭА добавляет, что прирост мощностей солнечной энергетики частично компенсирует меньшее количество вводов ветряных мощностей. "Мы ожидаем, что ежегодный рост мощностей солнечных фотоэлектрических систем достигнет 145 ГВт в 2021 году и 162 ГВт в 2022 году, что побьет все рекорды и достигнет порядка 55% всего прироста возобновляемой энергетики в этом и следующем году", — говорится в докладе.
Говоря о гидроэнергетике, агентство добавляет, что ускорение роста до 2022 года обусловлено вводом в эксплуатацию проектов в Китае. При этом рост мощностей других возобновляемых источников энергии, в частности биоэнергетики, останется стабильным и составит 3% от общего количества добавленных новых возобновляемых мощностей.
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