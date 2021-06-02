КИЕВ, 2 июн — ПРАЙМ. Первую очередь Запорожской ветроэлектростанции (ВЭС) открыли на Украине, на данный момент запущены 27 ветряков, сообщила пресс-служба областной администрации в среду.

"Сегодня, 2 июня, около поселка Надеждино Александровской общины Мелитопольского района председатель обладминистрации Александр Старух принял участие в открытии первой очереди Запорожской ВЭС. В работу запустили 27 ветряков. В общем международной компанией EuroCape New Energy планируется построить 167 турбин. ВЭС сможет обеспечивать электроэнергией примерно 780 тысяч домов и после достройки войдет в первую пятерку крупнейших действующих наземных ветроэлектростанций в Европе", — говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Отмечается также, что с начала реализации проекта до запуска турбин прошло 10 лет. Все это время открыть ВЭС не удавалось из-за бюрократических процедур.

"Только благодаря тому, что за последние два года на Украине значительно улучшилось отношение государственных органов к инвесторам, руководству ВЭС удалось оформить все необходимые документы и начать работу", — заявил Старух, слова которого приводятся на сайте.