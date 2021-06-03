С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" и Fortum в рамках ПМЭФ подписали меморандум о взаимопонимании в сфере возобновляемой электроэнергетики, который предусматривает покупку российской компанией "зеленой" электроэнергии для СПГ-завода в Высоцке, сообщил "Новатэк".

"Меморандум предусматривает приобретение предприятиями группы "Новатэк", в частности СПГ-заводом ООО "Криогаз-Высоцк", электрической энергии, произведенной компанией Fortum с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что покупка "зеленой" электроэнергии с ветропарков Fortum и его совместных предприятий для использования на СПГ-заводе в Высоцке позволит "Новатэку" предлагать покупателям своего СПГ более экологичный продукт. Дерипаска назвал бизнес "рабами банков"

"Сотрудничество с Fortum, крупнейшим инвестором в российские проекты ВИЭ, позволит внести вклад в решение проблемы предотвращения изменения климата и повысить конкурентоспособность нашего СПГ на международных рынках", — приводятся в сообщении слова главы "Новатэка" Леонида Михельсона.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.