С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс сравнил отказ человечества от углеводородов с Английской промышленной революцией 18 века. На всех не хватит. Азия прибирает к рукам российский СПГ

"Человечество приняло решение отказаться от углеводородов. Это революция такого масштаба, которая сопоставима с Английской промышленной революцией, которую мы в школе учили, 18 века. Даже индустриализация в нашей стране, прошедшая в середине 20 века, мне кажется меньше по масштабам, чем отказ от углеводородов", — сказал Чубайс на сессии ПМЭФ "Большое евразийское партнерство в эпоху технологической трансформации".

По его словам, три геополитических события по климатической повестке – пересмотр Евросоюзом национальных установок по выбросам CO2 на 2030 год, победа Джо Байдена на президентских выборах в США, возвратившая страну в Парижское соглашение по климату, и намерение Китая достичь углеродной нейтральности к 2060 году – для России и стран и ЕАЭС означает, что под требования этих стран "через шаг, через два шага" попадут все виды экспорта.

"То, что они туда пошли детерминировано, это уж по крайней мере означает, что экспортно-импортные операции, собственно, вся внешнеэкономическая деятельность со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза и Китая точно претерпит абсолютно радикальные преобразования", — добавил Чубайс.

Ранее на ПМЭФ Чубайс сообщил, что потребуется реструктуризация до 100% российского бизнеса во всех отраслях экономики в связи с отказом мира от углеводородов в качестве энергоносителей.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.