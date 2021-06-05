МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Возобновляемая энергетика, несмотря на существенные инвестиции, не превратилась в значимый резерв мирового экономического развития, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин. Сечин рассказал, от какой нефти нужно отказаться

Разработка экономически окупаемых технологий по радикальному снижению выбросов и повышению энергоэффективности потребует десятилетия, подчеркнул Сечин, выступая в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ. Увеличение доли возобновляемых источников энергии пока приводит к повышению тарифов, а льготы для них — к дефициту бюджета.

"Несмотря на то, что ряд технологий уже успешно применяется и масштабируется — к ним можно отнести, в частности, легковые электромобили, солнечную и ветряную электрогенерацию, — отдельные сектора требуют прорывных решений для радикального повышения энергоэффективности и снижения выбросов… Несмотря на то, что первые шаги в этом направлении уже делаются, на разработку экономически окупаемых технологий потребуются десятилетия", — сказал Сечин.

По его словам, одновременно это означает чрезвычайно высокую потребность в инвестициях: по оценкам МЭА, в 2030-2040-х годах это порядка 4 триллионов долларов ежегодно, что эквивалентно 4% мирового ВВП.

"Кроме того, вырабатываемая "зеленая" энергия должна быть достаточно дешевой и не создавать дополнительной нагрузки на потребителя. Пока же практика такова, что с увеличением доли ВИЭ происходит повышение тарифов, а их льготное налогообложение в конечном итоге приводит к дефициту бюджета", добавил глава "Роснефти". Посол ФРГ рассказал о ключевой теме сотрудничества России и Германии

Сечин подчеркнул, что цены на солнечные модули в 2021 году выросли на 18%, что может являться одним из первых сигналов будущей нехватки материалов для энергоперехода. Кроме того, по его словам, не стоит забывать и про необходимость утилизации батарей — по данным компании IHS к 2030 году спрос на самые распространенные литий-ионные аккумуляторы вырастет более чем в 7 раз, что потребует кратного роста мощностей по их переработке.

Водородная энергетика может стать экономически целесообразной только при обеспечении ее соответствующими объемами дешевой "зеленой" генерации, пока же увеличение доли возобновляемых источников энергии на практике приводит к повышению тарифов для потребителей и дефициту бюджета из-за налоговых льгот, добавил он.

Важно, чтобы продолжающееся стимулирование "зеленой" энергетики не подменяло ее реальную экономическую эффективность, подчеркнул Игорь Сечин.

"Роснефть" обсуждает с партнерами создание фонда для реализации проектов, направленных на снижение углеродного следа в нефтегазе, сообщил глава компании.