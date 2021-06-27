МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный планируют полностью перевести на использование нового топлива к февралю 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса"). Блоки будущего: Россия вновь подтвердила лидерство в атомной энергетике

Как сообщалось, необходимость перевода ракет "Союз-2" на Восточном с керосина (Т-1) на нафтил (РГ-1) связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. В настоящее время нафтил используется только на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", но планируется заправлять им все ступени "Союзов", для чего уже проведены испытания модернизированных двигателей.

"Для перевода стартового комплекса (СК) космического ракетного комплекса "Союз-2" на горючее нафтил необходимо завершить монтаж оборудования, провести автономные испытания дорабатываемого оборудования и комплексные испытания СК. Все необходимое оборудование для этих целей поставлено на космодром, часть уже смонтирована", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты филиала "ЦЭНКИ" — космического центра "Восточный" приступят к работам по завершению монтажа, наладке и автономным испытаниям оборудования предварительно в октябре 2021 года.

"Готовность к проведению комплексных испытаний стартового комплекса после перевода на нафтил планируется обеспечить в феврале 2022 года", — добавили в пресс-службе предприятия.

Ранее исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко сказал, что переход на нафтил является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.

Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, испытательный пуск ракеты "Союз-2.1а" со всеми ступенями, работающими на нафтиле, планируется осуществить с космодрома Восточный при выведении на орбиту радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА". В настоящее время он намечается в 2022 году.