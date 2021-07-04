ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Россия увеличит объемы "зеленой" генерации почти в два раза за три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Развивается также и энергетика, которая работает на возобновляемых источниках. В России с использованием локализованного оборудования построено уже порядка 2,5 гигаватт "зеленой" генерации. И в ближайшие три года этот показатель мы собираемся увеличить более чем в два раза — до 5,4 гигаватт уже к 2024 году к уровнем локализации не ниже 65% для ветровой генерации и 70 для солнечной", — сказал Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса.

Мишустин подчеркнул, что учитывая важность этого направления, в этом году была запущена новая программа по поддержке "зеленой" генерации.

"Она позволит только за счет мер поддержки увеличить установленную мощность таких электростанций ещё почти на 7 ГВт", — сказал премьер. Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения "Турецкого потока"

Премьер-министр также прокомментировал мировой тренд на снижение углеродоемкости экономики.

"Сегодня более 60 стран приняли решение о низкоуглеродном развитии. Снижение выбросов — это серьезный стимул к перестройки экономики в целом. К развитию новых технологий в промышленности, в энергетике, в транспортной отрасли. Это потребует сквозной трансформации всей экономики", — сказал он на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса.