МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. "Сбер" сообщил, что вошел в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), где совместно с другими участниками будет содействовать тому, чтобы использование "зеленой" энергии стало нормой для российской экономики.

"Сбер будет развивать "зеленую" энергетику вместе с Ассоциацией развития возобновляемой энергетики. Решение о принятии Сбера в члены ассоциации принято ее президиумом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что развитие сектора возобновляемых источников энергетики (ВИЭ) будет осуществляться в том числе благодаря развитию механизмов финансирования инвестпроектов. Кроме того, ассоциация планирует повышать популярность возобновляемой энергетики в российском и мировом инвестиционном сообществе, а также среди населения и органов государственной власти. Совместные мероприятия будут реализовываться в рамках программы поддержки развития возобновляемой энергетики на 2025-2035 годы. Британский миллиардер оценил свою "космическую гонку" с Безосом

"Возобновляемая энергетика — яркий пример дружественных окружающей среде технологий. Объем финансирования Сбером проектов в области ВИЭ уже превысил 74 миллиарда рублей. В наших планах — совместно с АРВЭ развивать "зеленую" генерацию, чтобы использование "зеленой" энергии стало нормой для российской экономики и снижало ее негативное влияние на природу", — подчеркнул первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Добавляется, что благодаря финансированию Сбербанка введены в эксплуатацию солнечные электростанции в Ставропольском крае, Башкирии, Волгоградской и Самарской областях общим объемом более 300 МВт, ветряные электростанции в Ростовской области мощностью 150 МВт. В процессе строительства — Кольская ветряная электростанция в Мурманской области мощностью 200 МВт, которая станет крупнейшим объектом возобновляемой энергетики за Полярным кругом.

АРВЭ — некоммерческая организация, которая представляет интересы участников сектора ВИЭ в России и ведет деятельность по формированию благоприятного инвестиционного климата и популяризации использования возобновляемых источников энергии.