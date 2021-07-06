МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовые компании Shell Gas & Power Developments и Uniper Hydrogen договорились об изучении возможностей для ускорения развития водородной экономики в Европе, говорится в сообщении Uniper.

"В соответствии с меморандумом о взаимопонимании они (компании — ред.) намерены совместно искать возможности для того, чтобы спросу в промышленности и на транспорте соответствовали поставки, производство и хранение водорода", — говорится в релизе.

Компании начнут работу с оценки потенциальной синергии для ускорения реализации существующих проектов в Германии, Нидерландах и, возможно, других европейских странах. В частности, в центре заявленного сотрудничества будет изучение будущих вариантов для развития водородной экономики, включая необходимую инфраструктуру для крупномасштабной транспортировки водорода и CO2 из портов Роттердама и Вильгельмсхафена в промышленный центр Германии — землю Северный Рейн-Вестфалия (NRW).

Возможные инфраструктурные проекты могут включать НПЗ Shell Rheinland, где продолжается работа по преобразованию существующего нефтеперерабатывающего актива в современный энергетический и химический производственный парк. Также Uniper продолжит изучение поставок водорода с существующих производственных площадок Uniper в Роттердаме и Вильгельмсхафене компании Shell Energy и площадку Chemicals Park Rheinland в Весселинге и Годорфе. Saudi Aramco повысила цены на нефть на август для Азии, сообщает Блумберг

"Мы рады работать с Uniper в изучении возможностей создания необходимой инфраструктуры, чтобы сделать водородную экономику реальностью", — сказал вице-президент Shell Hydrogen Пол Богерс (Paul Bogers).

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper с долей в 76,1%.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.