МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава Института международных финансов (IIF) Тим Адамс предложил бороться за мировую экологию по-новому — при помощи международного рынка добровольных углеродных кредитов. Об этом он рассказал в своем интервью CNBC.

Адамс отметил, что механизм углеродных кредитов отличается от более развитых на данный момент систем торговли квотами на вредные выбросы отсутствием установленного национальными или международными властями предельно допустимого уровня выбросов, а также добровольным характером участия.

Компании приобретают специальные инструменты (называемые кредитами), выпускаемые другими фирмами или профильными экологическими проектами. Предполагается, что заплаченные за кредиты средства пойдут на финансирование инициатив, призванных снизить общую степень вредного воздействия на окружающую среду. Таким образом, покупатели снижают негативный эффект от собственных вредных выбросов, от которых не могут избавиться.

Согласно прогнозам Адамса, к 2050 году мировой рынок торговли добровольными углеродными кредитами может достичь 100 миллиардов долларов. Глава IIF рассчитывает поднять этот вопрос на масштабной экологической конференции COP26, которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго.

При этом критики механизма торговли кредитами указывают на его существенные недостатки. Главный из них заключается в том, что, приобретая кредит и финансируя тот или иной экологический проект, компания теряет стимул сокращать собственные вредные выбросы.