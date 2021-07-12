МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ветряные и солнечные электростанции (ВЭС и СЭС), а также АЭС и большие ГЭС в России могут обязать аттестовать часть выработки электроэнергии в новой национальной системе сертификации, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

По данным издания, такие предложения прорабатывают Минэнерго и Минэкономики. Министерства надеются, что сертификаты в будущем будут принимать в ЕС для снижения углеродного налога на товары из РФ.

"Минэнерго прорабатывает предложения об обязательном выпуске сертификатов на часть объема производства электроэнергии объектами низкоуглеродной генерации", — пояснили газете в Минэнерго РФ. В Минэкономразвития подтвердили, что вопрос обязательности прорабатывается.

В основу механизма обязательного выпуска сертификатов может лечь модель регулирования биржевых продаж нефтепродуктов, пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки предложений. Сегодня их производитель обязан реализовывать на торгах 3–11% объема продукции в зависимости от типа.

Выдавать "зеленые" сертификаты в РФ будет структура "Совета рынка", учет выдачи и обращения будет происходить на блокчейн-платформе Сбербанка. Генератор для входа в систему должен аттестовать объект, но возможная стоимость этой услуги неизвестна. Объем рынка оценивается в 200 миллионов МВт/ч в год — почти половина выработки ВИЭ, ГЭС и АЭС. При этом в РФ уже есть международная система сертификации I-REC. Предприятие также может заключить свободный двусторонний договор с конкретной электростанцией.

Большинство опрошенных генераторов ("Хевел", "Росэнергоатом", "Русгидро", "Газпром энергохолдинг") поддерживают инициативу. Вместе с тем "Фортум" против обязательного выпуска сертификатов. "Все обязательства генераторов относительно электроэнергии и мощности объектов ВИЭ уже закреплены в договорах поставки мощности, и никаких обязательств по выпуску сертификатов там нет", — прокомментировали в компании. Эксперт рассказала, как новый штамм COVID повлияет на рынок акций

Промышленные потребители электроэнергии также критикуют инициативу. "Эти искусственные ограничения сузят конкуренцию способов подтверждения низкоуглеродности и тем самым вызовут необоснованный рост цен, препятствуя экспорту и развитию экономики в целом", — заявили газете в "Сообществе потребителей энергии".

При этом механизмы распределения сертификатов между потребителями пока не понятны, отмечает издание. Промышленность хочет получить сертификаты в счет платежей по договорам поставки мощности, но генераторы, Минэнерго и Минэкономразвития выступают против.