МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Русгидро" поставит экологически чистую электроэнергию в офисы Сбербанка в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщается на сайте компании.

"Русгидро" и Мосэнергосбыт заключили свободный двусторонний договор купли-продажи экологически чистой электроэнергии. В соответствии с договором, произведенная на гидроэлектростанциях "Русгидро" электроэнергия будет обеспечивать энергоснабжение офисов Сбербанка в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге", — говорится в сообщении.

Мосэнергосбыт является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Москве и Московской области. В качестве независимой сбытовой компании поставляет электроэнергию в 49 регионов РФ.

Как отметил гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин, экологически ответственный бизнес заинтересован в снижении углеродного следа и переходит на потребление электроэнергии из возобновляемых источников. "Уверен, что "Русгидро" и Сбербанк и дальше продолжат сотрудничество в этом направлении", — приводятся в сообщении слова Хмарина. Федун дал комментарии по европейскому проекту углеродного регулирования

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Как отмечается в релизе, в группу "Русгидро" входят 100 объектов возобновляемой энергетики: 68 ГЭС и ГАЭС, три ГеоЭС, 23 солнечные и шесть ветровых электростанций. Работа гидроэлектростанций "Русгидро" только в прошлом году позволила избежать выброса в атмосферу 63 миллионов тонн СО2-эквивалента.