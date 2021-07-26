МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Потери экономики России от отказа ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП, полагает специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

На семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?" Чубайс отметил, что ЕС заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются курса на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы использования угля. В мире начался глобальный энергопереход на безопасные для климата источники энергии, такие как водород, ветер и солнце.

“Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода…. Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные: речь идет о 10% ВВП. Это более чем серьезно”, — сказал Чубайс. Эксперты развеяли самое популярное заблуждение об электромобилях

По мнению спецпредставителя президента, потери российской экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС, их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий.

Чубайс напомнил, что доходы от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП.