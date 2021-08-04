МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина собирается создать рабочие группы "по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу" — то есть снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству. Эту информацию также подтвердил федеральный чиновник, участвующий в этой работе. Российской экономике прогнозируют устойчивое и "зеленое" будущее

Отмечается, что решение о создании рабочих групп принималось в июне на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и радикальных инициатив ЕС по защите своего рынка от "грязных" товаров.

"Стоит задача определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный. Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов", — описал работу источник, близкий к правительству.

Как сообщили два источника РБК, генеральные цели вышеупомянутых рабочих групп — определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, оценить варианты действий по основным "развилкам", разработать оптимальный сценарий адаптации России к энергопереходу. Есть понимание, что в основных сценариях спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться, говорит один из собеседников. Сейчас более 50% российского экспорта приходится на топливно-энергетические товары.

Рабочие группы должны будут подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.