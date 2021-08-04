МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Русгидро" и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подписали соглашение о развитии торговли "зелеными" сертификатами, сообщила "Русгидро".

Указывается, что на площадке планируется проведение аукционов на продажу "зеленых" сертификатов покупателям, заинтересованным в приобретении возобновляемой энергии "Русгидро".

"В рамках достигнутых договоренностей "Русгидро" и Биржа планируют сформировать предложения по совершенствованию нормативной базы, необходимой для торгов сертификатами и квотами на выбросы парниковых газов", — говорится в сообщении.

Кроме того, вторая часть заключенного соглашения предполагает создание экспериментальной системы углеродного регулирования в Сахалинской области и направлена на формирование национальной и региональных систем углеродного регулирования с возможностью биржевой торговли квотами на выбросы парниковых газов и снижение углеродного следа российскими предприятиями. Пошлины Евросоюза на российскую сталь сохранятся до решения ЕК

В конце июля "Русгидро" заключило соглашение для выпуска на свою электроэнергию международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy Certificate), которые оно сможет продавать бизнес-партнерам для декарбонизации их производства или заключать двусторонние договоры продажи уже официально "зеленой" электроэнергии.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.