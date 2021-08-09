МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики, которую планируется реализовать в несколько этапов, говорится в сообщении пресс-службы правительства. "Газпром экспорт" рассказал о будущем России на рынке "голубого" водорода

"Правительство утвердило Концепцию развития водородной энергетики", — говорится в сообщении.

Реализация концепции включает несколько этапов. "Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке", – сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 9 августа.

На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется открыть крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики – от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.