МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Атомэнергопромсбыт" (входит в дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике "НоваВинд") получил право торговать международными сертификатами возобновляемой энергии (International Renewable Energy Certificate Standard, I-REC) и погашать их, сообщила российская компания. "Росатом" подготовил программу развития новых атомных технологий

"АО "Атомэнергопромсбыт" и международная компания I-REC Services BV заключили соглашение, согласно которому "Атомэнергопромсбыту" предоставлено право оказывать услуги торговли и погашения международных сертификатов возобновляемой энергии", — говорится в сообщении.

"Зеленый" сертификат I-REC не привязан к физическим поставкам электроэнергии, но подтверждает, что ее данный объем произведен за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). "Атомэнергопромсбыт" будет выступать в роли трейдера, приобретая и погашая сертификаты I-REC для своих клиентов.

"Данная схема дешевле и проще для клиента, так как освобождает его от необходимости тратить время и ресурсы на самостоятельную регистрацию в реестре I-REC, оплату комиссии I-REC, подписание соглашений и соблюдение регламентов по электронным торгам и погашению "зеленых" сертификатов", — пояснил гендиректор "Атомэнергопромсбыта" Григорий Назаров. При этом компания-клиент получит инструмент подтверждения возобновляемого характера потребляемой электроэнергии.

Сертификаты конкретных производителей электроэнергии ("зеленые" сертификаты, сертификаты происхождения электроэнергии и пр.) являются договорными инструментами, с помощью которых передаются права, связанные с низким уровнем выбросов парниковых газов. Они могут учитываться при расчете рыночным методом косвенных энергетических выбросов (если потребители имеют возможность получать электроэнергию с индивидуальными коэффициентами эмиссии). Аналогами "зеленых" сертификатов I-REC в Европе являются бумаги Guarantees of Origin (GOs), в США — Renewable Energy Certificates (RECs).

"Атомэнергопромсбыт" создан в мае 2014 года в качестве корпоративной энергосбытовой компании "Росатома", поставляющей электроэнергию для предприятий атомной отрасли и других потребителей. Помимо этого, компания развивает проекты "новой" энергетики в рамках модели рынка электроэнергии в России: ВИЭ, распределенная генерация, накопители, цифровая энергетика.