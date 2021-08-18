МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Доля солнечной электроэнергии от общего объема электричества, выработанного странами Европейского союза, в июне-июле 2021 года достигла 10%, что является историческим максимумом, сообщил аналитический центр в области энергетики Ember. "Росатом" получил право торговать сертификатами возобновляемой энергии

"Новый анализ, проведенный энергетическим аналитическим центром Ember показал, что, впервые солнечные панели выработали десятую часть электричества в 27 странах Европейского союза в пиковые месяцы этого года июнь и июль", — говорится в сообщении аналитического центра.

Кроме того, в семи странах ЕС доля выработанной электроэнергии, приходящаяся на солнечные батареи, в июне-июле превысила 10%. В список входят Нидерланды (17%), Германия (17%), Испания (16%), Греция (13%) и Италия (13%). В восьми странах ЕС были установлены рекорды по выработке солнечной энергии.

Венгрия увеличила долю солнечной энергии в четыре раза с июня-июля 2018 года, в то время как Нидерланды и Испания удвоили свою долю. Эстония и Польша достигли 10% и 5% доли солнечной электроэнергии соответственно с почти нулевого уровня в 2018 году. Правительство подготовило проект развития альтернативной энергетики

"В Европе было рекордное лето для солнечной энергетики, но она еще не реализовала весь свой потенциал. Стоимость солнечной энергии упала за последнее десятилетие, и мы видим признаки европейской "солнечной революции"… Однако предстоит пройти долгий путь, прежде чем солнце будет давать больше энергии, чем ископаемое топливо, даже в разгар лета в Европе", — приводятся слова аналитика Ember Чарльза Мура (Charles Moore).

При этом солнечные батареи по-прежнему производят меньше электроэнергии, чем угольные электростанции в Европе, даже в разгар летнего пика. Согласно оценкам аналитического центра, ежегодный прирост производства солнечной энергии должен удвоиться, чтобы достичь целей ЕС по выбросам на 2030 год.