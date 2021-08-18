МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea и газовая VNG договорились о совместных инвестициях в пилотный проект по производству "бирюзового" водорода в Германии, говорится в сообщении Wintershall Dea. Производство солнечной энергии в ЕС летом достигло рекордного значения

"Wintershall Dea и VNG в будущем будут более тесно сотрудничать в области водорода и в качестве первого шага планируют построить завод по производству экологически чистого "бирюзового" водорода. Две немецкие энергетические компании подписали в этой связи соглашение о сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Согласно текущим планам, пилотная установка будет введена в эксплуатацию в 2023 году и будет иметь номинальную мощность 400 кг водорода в сутки (что эквивалентно годовой выработке электроэнергии почти в 5 ГВтч). Отмечается, что это сделает установку первой в своем роде по производству так называемого "бирюзового" водорода в Германии. Компании уже ведут переговоры с потенциальными потребителями производимого водорода и о возможном расположении завода в восточной Германии.

"Для достижения климатических целей Германии и Европы к 2050 году необходимо быстро создать функционирующий рынок водорода. Мы хотим участвовать в этом решении и инвестируем в проекты, ориентированные на будущее", — приводятся в релизе слова технического директора Wintershall Dea Хьюго Дейкграафа (Hugo Dijkgraaf). Эксперты оценили перспективы "водородного скачка" в России

Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого углеродного следа. Наиболее "чистым" водородом считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также "голубой" водород — из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Бирюзовый" водород получают в результате пиролиза метана. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.

Wintershall Dea была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и Letter One российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля Letter One в Wintershall DEA составляет 33%, BASF — 67%. Немецкая компания VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 19 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,3 тысячи человек.