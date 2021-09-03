МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Компания "Соллерс авто" планирует запустить производство электромобилей во Владивостоке на совместном предприятии с японской Mazda, следует из слов главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова на встрече с участниками "ВЭФ.Юниор" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Мантуров рассказал о новом самолете с электродвигателем

"Руководитель компании Sollers, господин Швецов, сказал о том, что планируется в том числе производство в начальном этапе — сборка, разработка, производство электромобилей", — сказал министр, рассказывая о производстве на совместном предприятии группы с Mazda во Владивостоке.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.