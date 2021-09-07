МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) заключили меморандум о сотрудничестве в области развития производства, транспортировки, хранения и использования водорода, сообщается на сайте нефтяной компании. Экс-глава OMV предложил создать водородный союз России и Германии

"Газпром нефть" и международная металлургическая компания НЛМК заключили меморандум о сотрудничестве в области развития производства, транспортировки, хранения, использования водорода, а также развитии технологий утилизации углекислого газа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании планируют совместно развивать проекты в сфере улавливания и хранения углекислого газа. Кроме того, будут прорабатываться возможности применения водорода в металлургическом производстве, а также природного газа и возобновляемых источников энергии для экологичного производства водорода. Добавляется, что компаниями планируется исследовать и разрабатывать технологии транспортировки и хранения водорода.

В июне в рамках ПМЭФ "Газпром нефть", "Северсталь" и Evraz также заключили аналогичные соглашения. Российским газом заинтересовалась ещё одна страна

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

В июле глава государства подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Закон направлен на урегулирование на территории России хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов, кроме того, им вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.